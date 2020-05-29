Первое заседание суда по существу дела основателя "Т-Платформы" пройдет 11 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первое заседание по делу основателя "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко и экс-главы департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова пройдет 11 июня в Мещанском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат предпринимателя Наталия Сальникова.

"Сегодня прошло предварительное заседание по делу Опанасенко, ему продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до осени 2020 года. Мы заявляли ходатайство о возврате дело в прокуратуру, так как, на наш взгляд, расследование дела предпринимателя было проведено в вопиющими нарушениями закона, в частности, было нарушено его право на защиту. Однако суд не согласился с нашей позицией и назначил дату рассмотрения дела по существу. Первое заседание назначено на 11 июня", - сказала Сальникова.

По ее словам, защита Опанасенко также заявляла ходатайство об обеспечении базовых прав обвиняемого, который находится под домашним арестом. "Мы просили суд разрешить нашему подзащитному регулярные прогулки, а также посещение храма и парикмахерской после введения послаблений в режим самоизоляции. Это неотъемлемое право человека: на вероисповедание и на то, чтобы иметь нормальный внешний вид и сохранять свое здоровье", - сказала адвокат. По ее словам, суд отклонил данные просьбы стороны защиты. "Мы с этим не согласны, и обязательно обжалуем в вышестоящую инстанцию", - заключила адвокат.

Суть обвинений

Опанасенко и Александров были арестованы в марте 2019 года. Поводом для ареста стал госконтракт на поставку в Министерство внутренних дел компьютеров. Предпринимателя обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как предполагали сотрудники СК, Опанасенко якобы решил получить преимущество при заключении договора и уговорил Александрова содействовать в совершении преступления. По первоначальной версии следствия, "Т-Платформы" передали процессоры "Байкал-Т1", которые не отвечают требованиям ведомства. Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, причиненный государству.

МВД процессоры "Байкал-Т1" получило и использует в работе, например, на этих компьютерах происходит сдача экзаменов на водительские удостоверения. С 2016 по 2018 год "Т-Платформы" поставила несколько тысяч комплектов рабочих мест. Впоследствии дело в отношении Алекандрова и Опанасенко было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а мера пресечения была изменена на домашний арест.

АО "Т-Платформы" основано в 2002 году, поставляет решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производит в числе прочего компьютеры "Таволга терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".