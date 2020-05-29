Суд оштрафовал экс-сотрудницу псковской таможни, пропустившую фуру с 300 кг гашиша

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший инспектор Псковской таможни приговорена судом к штрафу в 50 тыс. рублей за то, что она не увидела наркотики в тайнике машины и пропустила на территорию России из Латвии автомобиль, в котором находилось 300 кг гашиша, который в итоге задержали в Подмосковье. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Суд признал бывшего инспектора виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд в Псковской области признал женщину виновной по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). На суде удалось доказать, что она не стала анализировать рентгеновский снимок автомобиля и пропустила его через границу в Россию.

В марте прошлого года в Федеральной таможенной службе сообщали, что в Московской области в районе Волоколамска в фуре с морепродуктами из Латвии был обнаружен тайник, в котором нашли 300 кг гашиша. Стоимость такой партии оценивали примерно в 300 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке наркотиков через границу в особо крупном размере.