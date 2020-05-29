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В Абхазии задержан разыскиваемый по делу об убийстве трех человек в Сухуме

Его доставили в изолятор временного содержания МВД республики

СУХУМ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержали разыскиваемого по делу об убийстве троих граждан республики в ноябре 2019 года в центре Сухума. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар.

"29 мая сотрудники МВД совместно с сотрудниками Службы госбезопасности в столице Абхазии задержали Эрика Чкадуа, объявленного в декабре 2019 года в розыск по делу об убийстве троих граждан - Алхаса Авидзбы, Астамура Шамбы и Доминики Акиртавы. Чкадуа доставлен в изолятор временного содержания МВД республики", - сказал Дбар.

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