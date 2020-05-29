В Ингушетии в ДТП попал экс-министр труда, осужденный за растрату 1 млрд рублей

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Бывший министр труда Ингушетии Зелимхан Котиков, осужденный в 2019 году за нецелевое использование 1 млрд рублей бюджетных средств, попал в ночь на пятницу в ДТП, его доставили с травмами в больницу. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона

"В 22:40 мск в дежурную часть отдела МВД РФ по городу Магасу поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota под управлением Зелимхана Котикова 1962 года рождения наехал на шлагбаум и скрылся по дороге в сторону Назрани. В Назрани, в районе надземного пешеходного перехода, он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП Котиков в бессознательном состоянии доставлен с травмами головы и ссадинами лица в реанимационное отделение ИРКБ", - сообщил ТАСС.

В 2019 году в регионе было возбуждено уголовное дело в отношении Котикова, который обвинялся в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (1 млрд рублей). 13 мая Магасский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.