СМИ: во Флориде произошла стрельба в торговом центре

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Не менее двух человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в пятницу в торговом центре города Авентура (штат Флорида). Об этом сообщила местная телекомпания WSVN.

По ее данным, инцидент произошел около 11:00 по местному времени (18:00 мск) в одном из магазинов торгового центра, двое пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщила телекомпания, в полиции заявили, что каких-либо угроз безопасности в настоящее время нет. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия.