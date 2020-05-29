Пожар в квартире в центре Москвы потушили

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Большой Пионерской улице в центре Москвы, площадь составила 20 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади около 20 кв. м в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома, - сказали в пресс-службе. - Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 19:53 загорание было полностью ликвидировано".

В главке подтвердили, что из горящей квартиры спасли одного человека. "Спасенный передан медикам для осмотра", - сказали в ГУ МЧС.

Информация о пожаре в квартире жилого панельного 12-этажного дома в центре Москвы поступила в 19:25 . По данным источника ТАСС в экстренных службах, людей из соседних квартир эвакуировали.