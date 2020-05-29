Женщина оставила младенца между гаражами вблизи подмосковной деревни

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали гражданка одной из республик Средней Азии, которая оставила новорожденного ребенка одного между гаражами вблизи подмосковной деревни Дубровки. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В пятницу между гаражами около деревни Дубровки в Подмосковье в хозяйственной сумке нашли новорожденного мальчика. Его доставили в больницу, полиция начала розыск его матери.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Талдомскому району задержана 34-летняя гражданка одной из республик Средней Азии, подозреваемая в оставлении новорожденного ребенка в опасности", - сказала она.

По данным Петровой, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".