Пожар в здании бывшей птицефабрики в Новой Москве потушен

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший здание бывшей птицефабрики в поселке Птичное Троицкого административного округа в Новой Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 19:36 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание мусора в отдельно стоящем одноэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила около 300 кв. м, в результате произошло обрушение кровли здания. В 20:43 мск пожар был локализован. Позже было ликвидировано открытое горение.

"В 21:13 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (21:45 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.