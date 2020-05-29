СК провел очную ставку между журналистом Голуновым и обвиняемым по делу экс-полицейским

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следствие провело очную ставку между журналистом Иваном Голуновым и бывшим полицейским Абгаром Сергалиевым по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат Сергей Бадамшин.

"Провели сегодня многочасовую очную ставку с Сергалиевым", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Голунова. Сергалиев, по его словам, свою вину в ходе ставки не признал.

Басманный суд Москвы 2 июня рассмотрит ходатайства о продлении до 7 сентября срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста.

Экс-полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, на такой же срок просят продлить домашний арест.