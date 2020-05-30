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В Красноярском крае столкнулись большегруз и пассажирский автобус

По предварительной информации МВД, в аварии пострадали две девушки и мужчина

ТАСС, 30 мая. Большегрузный автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в субботу в Красноярском крае. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

"На 30 км автодороги Енисейск - Пировское автомобиль MAN с полуприцепом, без груза, допустил наезд на маршрутный автобус "ПАЗ", который по технической причине остановился на обочине. В результате ДТП маршрутный автобус съехал в кювет. По предварительной информации в ДТП пострадали водитель MAN и две пассажирки автобуса - девушки", - сказано в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства аварии.

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