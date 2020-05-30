В аэропорту Краснодара задержан пассажир, пьяным просивший в полете открыть дверь самолета

ТАСС, 30 мая. Полиция Краснодара задержала пассажира, который пьяным во время полета просил открыть дверь самолета и не реагировал на замечания членов экипажа. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Екатеринбург - Краснодар, пьяный мужчина, уроженец Хабаровского края, ходил по салону и требовал от других пассажиров открыть ему дверь самолета. Кроме того, мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. На замечания членов экипажа он не реагировал.

"После посадки авиалайнера злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - сказала Волк.

Также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте), в соответствии с которой нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5, либо лишением свободы на тот же срок.

Подробности произошедшего устанавливаются.