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В центре Москвы из-за сильных дождей провалился грунт

Инцидент произошел в Дашковом переулке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сильные дожди стали причиной провала грунта в Дашковом переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Провал грунта произошел из-за обильных дождей по адресу: Дашков переулок, дом 7. Под провалом расположен люк газовой службы", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу ветер с проливным дождем повалили в Москве 50 деревьев, повреждены почти 20 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в пятницу ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, который продлится до утра субботы. Также в МЧС предупредили о грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

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