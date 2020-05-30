Украинские силовики обстреляли блокпост ЛНР в присутствии патруля ОБСЕ

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли блокпост в Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Молодежное в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил в субботу представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"[В пятницу, 29 мая] командир 30-й отдельной механизированной бригады [ВСУ полковник Иван] Гараз отдал приказ на обстрел из 82-мм миномета блокпоста Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное, на котором в тот момент находился патруль миссии ОБСЕ. Только по счастливой случайности жертв среди наблюдателей миссии и военнослужащих Народной милиции удалось избежать", - цитирует Осадчего агентство Луганскинформцентр.

Он добавил, что украинская сторона "не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая Минские соглашения", при этом украинские военные подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности. Осадчий отметил, что "данный инцидент указывает на то, что командование 30-й бригады целенаправленно подвергло обстрелу данный район, зная о работе там представителей миссии ОБСЕ".

Инцидент у блокпоста в ЛНР был зафиксирован в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте международной организации. "29 мая патруль Миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований [ЛНР] приблизительно в 1,7 км к юго западу от населенного пункта Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска), - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров к юго западу, а находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну", - отметили представители ОБСЕ. - Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня".