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Два человека погибли, еще трое ранены при срабатывании взрывного устройства в ЛНР

В МЧС уточнили, что раненые с травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую больницу

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщило в субботу Министерство по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

"29 мая <...> в Красном Луче при срабатывании неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - цитирует сообщение МЧС ЛНР агентство Луганскинформцентр.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва получили ранения три человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в Краснолучскую городскую больницу. По факту происшествия ведется следствие.

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