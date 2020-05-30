Два человека погибли, еще трое ранены при срабатывании взрывного устройства в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщило в субботу Министерство по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

"29 мая <...> в Красном Луче при срабатывании неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - цитирует сообщение МЧС ЛНР агентство Луганскинформцентр.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва получили ранения три человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в Краснолучскую городскую больницу. По факту происшествия ведется следствие.