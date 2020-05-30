Полиция Портленда готова применить газ для разгона беспорядков в городе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полиция американского города Портленд (штат Орегон) заявила о начале беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе, для разгона протестующих может быть применен слезоточивый газ. Об этом в субботу полиция города сообщила на своей странице в Twitter.

"Покиньте территорию или против вас будет применен газ, оружие и другие средства для разгона", - говорится в сообщении полиции. Полиция города ранее сообщила о нескольких актах вандализма и стрельбе на улицах Портленда. Протестующие также подожгли здание суда.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.