В подмосковной Истре из-за дождей подтоплено около 30 садовых участков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Непогода привела к подтоплению по меньшей мере 30 садовых участков в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области поднялся уровень воды в реке Грязева городского округа Истра, из-за чего произошло подтопление 30 участков в СНТ "Дубрава" деревни Зеленково. Всего на территории товарищества 98 участков. Подтопления домов нет. Уровень воды составляет от 10 до 30 см. Эвакуация жителей не требуется", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в ближайшее время запланировано заседание рабочей группы для утверждения плана ликвидации подтопления. "На месте работают представители администрации городского округа Истра и оперативная группа территориального пожарно-спасательного гарнизона. В работах по откачке воды сотрудники МЧС не задействованы", - заключили в ведомстве.