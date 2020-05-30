Прокуратура Ингушетии проверит данные о неполучении допвыплат работниками дома-интерната

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Ингушетии проверят информацию о возможном нарушении трудовых прав работников Пседахского психоневрологического дома-интерната. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение медработников ГБУ "Пседахский психоневрологический дом-интернат", в котором они жалуются на отсутствие стимулирующих выплат в период пандемии. После обращения медиков, в региональном Министерстве труда, занятости и социального развития отметили, что в интернате не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, и выплаты им не полагаются.

"Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку по информации социальных сетей о возможном нарушении трудовых прав медработников Пседахского психоневрологического дома-интерната", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что сотрудники проверят информацию о всех полагающихся работникам интерната выплатах. "При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора республики", - отметили в надзорном ведомстве.