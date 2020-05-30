Французские эксперты начнут 2 июня расшифровку самописцев с пакистанского самолета

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступит 2 июня к работам по расшифровке черных ящиков с упавшего возле Карачи самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана". Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на странице бюро в Twitter.

"Миссия экспертов на месте катастрофы в настоящее время завершается. Работы по расшифровке речевого самописца и регистратора параметров полета начнется 2 июня", - говорится в заявлении. Французские эксперты при этом поблагодарили управление гражданской авиации Пакистана "за координацию действий и оказанную помощь".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.