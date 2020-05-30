В Орловской области более 20 детей и сотрудников дома ребенка заразились коронавирусом

ТАСС, 30 мая. Более десяти сотрудников и десять воспитанников специализированного дома ребенка в Орловской области заразились новой коронавирусной инфекцией. По факту распространения болезни в учреждении организована проверка, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у десяти воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области "НКМЦ им. З.И. Круглой". Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более десяти человек", - говорится в сообщении.

Следователи с соблюдением мер безопасности проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствующих массовому заболеванию воспитанников и сотрудников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.