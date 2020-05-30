Суд не стал арестовывать адвоката из КБР после конфликта с полицейскими

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нальчикский городской суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвоката Ратмира Жилокова по делу о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной палаты адвокатов РФ.

"Адвокату Ратмиру Жилокову назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нельзя покидать место проживания до 07:00 и после 22:00 на два месяца, в целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные средства. Ходатайство следователя о заключении под стражу подлежит отклонению", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате данное уголовное дело.