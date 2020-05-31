Fox: машина протаранила полицейский автомобиль в Денвере

ТАСС, 31 мая. Три полицейских и один мирный житель получили серьезные ранения в результате наезда автомобиля на полицейскую машину в городе Денвер (штат Колорадо). Об этом в субботу со ссылкой на местную полицию сообщило денверское подразделение телеканала Fox News.

По его данным, виновник инцидента скрылся с места преступления. Полиция объявила машину в розыск.

Данные о состоянии пострадавших не приводятся.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.