В Волгограде полиция ищет мать, бросившую сына с незнакомой женщиной

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскивают в Волгограде мать пятилетнего мальчика, которая накануне вечером оставила его с незнакомой женщиной и исчезла. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"30 мая, около 21:00, в полицию обратилась 43-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Она сообщила, что полчаса назад во дворе дома по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном буквально 10 минут, пока сходит за покупками, но не вернулась", - сказано в сообщении.

Женщина забрала мальчика домой и позвонила в полицию. Мальчик в возрасте 4-5 лет помещен в детское социальное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение матери мальчика. Женщина, которой мать оставила сына, подробно описала ее внешность и приметы.