СМИ: почти 350 человек задержаны в Нью-Йорке в ходе беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала в субботу 345 участников беспорядков, вспыхнувших из-за смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил в воскресенье нью-йоркский телеканал NY1. 33 полицейских, по данным телеканала, получили травмы, в ходе беспорядков были повреждены 47 полицейских машин.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN, начальник нью-йоркской полиции Дермот Шиа заявил, что "очень гордится" тем, как его подчиненные действовали в условиях массовых беспорядков. Он подчеркнул, что речь не шла о мирной демонстрации против жестокости полиции. "Фактически это была толпа, пытавшаяся воспользоваться моментом и намеренно сеять хаос и разрушения", - подчеркнул он.

Поводом для беспорядков в Нью-Йорке и других городах США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.