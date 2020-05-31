В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло до 121

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных приусадебных участков в Московской области выросло до 121. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что в пяти муниципальных образованиях Подмосковья подтоплены 97 приусадебных участков и 15 дачных домов. "По состоянию на 20:00 31 мая в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий подтоплений привлечено 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники. Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники. "Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - добавили в пресс-службе.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.