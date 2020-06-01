В Кирове задержали членов запрещенного в России "Союза славянских сил Руси"

КИРОВ, 1 июня. /ТАСС/. Полиция в Кировской области пресекла деятельность запрещенного в РФ межрегионального общественного объединения "Союз славянских сил Руси", возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте УМВД по региону.

"Трое жителей областного центра организовали деятельность филиала в Кировской области, в том числе вовлекая новых участников. Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Кировской области, СОБР Росгвардии и СУ СК РФ по Кировской области деятельность данной организации была пресечена, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

В ходе обысков полицейские обнаружили экстремистские материалы и средства их изготовления. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В июле 2019 года решением Верховного суда Республики Коми деятельность организации "Союз славянских сил Руси" на территории Российской Федерации запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.