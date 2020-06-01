Суд арестовал 20 человек по делу о массовой перестрелке под Киевом

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 20 участникам криминальной разборки с перестрелкой в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00. Двум лицам предъявлено обвинение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления", - написал он в Facebook.

Массовая стрельба в Броварах произошла рано утром 29 мая. В ней участвовали две группы людей, в результате три человека получили ранения. По информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников конфликта, включая заказчиков. На месте происшествия были задержаны 11 человек, позже задержали и остальных.

По факту стрельбы возбуждено три уголовных дела. Действия стрелявших квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. По информации главы МВД Украины Арсена Авакова, причиной перестрелки стал передел в сфере местных пассажирских перевозок. На произошедшее отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что инцидент "напоминает 90-е годы".