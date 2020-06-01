В одной из петербургских больниц загорелся рефрижератор для хранения умерших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Контейнер-рефрижератор для хранения тел загорелся ночью в понедельник на территории одной из больниц в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Городская многопрофильная больница № 2. На территории в рефрижераторе размером 2 на 6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 кв. м", - сказал представитель ведомства.

В ведомстве не уточнили, были ли в контейнере в момент возгорания тела умерших. Рефрижератор сотрудники МЧС не вскрывали, пожар удалось оперативно потушить.

В конце апреля у больниц в Петербурге начали появляться мобильные контейнеры-рефрижераторы. 1 мая в городском комитете по здравоохранению поясняли, что они предназначены для хранения тел. Контейнеры установлены в восьми больницах города, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, и необходимы для посмертного выявления зараженных, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.