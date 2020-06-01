В Петербурге задержали еще двоих человек по делу о совращении несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Задержаны еще два человека по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

В воскресенье сообщалось о двух задержанных, которые стали фигурантами дела о растлении малолетних. "Теперь задержаны уже четверо", - сказал собеседник агентства.

В Главном следственном управлении СК РФ по городу считают, что задержанные причастны к восьми эпизодам преступлений. "По версии следствия, подозреваемые с 2013 года совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным СК, всего задержаны четверо мужчин в возрасте 32, 37, 54 и 59 лет. "При этом в квартире одного из подозреваемых находились два подростка", - отметили в следственном управлении.

В квартирах задержанных проведены обыски. "Изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия", - отметили в ведомстве

В воскресенье в петербургском главке МВД сообщили, что в городе выявлены и задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над подростками. В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщали, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные действия сексуального характера). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и потребовал в кратчайшие сроки установить всех причастных к преступлениям, а также количество пострадавших. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте четверых задержанных.

Источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что изначально фигурантами дела стали два человека, один из которых работает на исследовательском судне "Профессор Логачев". Собеседник агентства также отмечал, что один эпизод насилия уже удалось установить, а также определить жертв злоумышленников.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлена официальная информация СК.

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