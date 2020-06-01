В Москве неизвестные украли у водителя 130 тыс. рублей, представившись полицейскими

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник под видом полицейского при досмотре похитил у мужчины из куртки 130 тыс. рублей на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные похитили из его куртки 130 тыс. рублей. Полицейские установили, что заявитель ехал на своей машине по дороге на улице 800-летия Москвы. В зеркало заднего вида он увидел автомобиль, который посигналил ему фарами, и решил остановиться, думая, что в его машине неисправность.

"Из следовавшего за ним транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тыс. рублей," - сказали в пресс-службе.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в краже, ими оказались 26-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.