На въезде в Москву при проверке пропусков задержан пассажир такси с наркотиками

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали пассажира такси, который перевозил свертки с марихуаной. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, автомобиль был остановлен для проверки электронных пропусков при въезде в город.

"В рамках профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОМОН Росгвардии и сотрудниками ГИБДД на въезде в столицу, на Волоколамском шоссе был остановлен автомобиль службы такси. При проверке электронных пропусков пассажир автомобиля заметно нервничал и попытался выкинуть содержимое карманов в открытое окно.

В ходе досмотра в присутствии понятых у 23-летнего москвича было изъято девять свертков с веществом неизвестного происхождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, позже экспертизой установлено, что содержимое свертка - это наркотическое вещество, марихуана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.