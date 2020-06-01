Источник: в Ингушетии неизвестный на трассе "Кавказ" расстрелял водителя машины и скрылся

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный расстрелял водителя автомашины на федеральной автодороге "Кавказ" и скрылся с места преступления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в понедельник.

"Неизвестный обстрелял водителя машины Chevrolet из автоматического оружия и скрылся на Lada Granta c места преступления. Водитель Chevrolet скончался. Злоумышленника разыскивают правоохранители", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел на трассе "Кавказ" в районе сельского поседения Яндаре.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.