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Источник: в Ингушетии неизвестный на трассе "Кавказ" расстрелял водителя машины и скрылся

Злоумышленника ищут правоохранители

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный расстрелял водителя автомашины на федеральной автодороге "Кавказ" и скрылся с места преступления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в понедельник.

"Неизвестный обстрелял водителя машины Chevrolet из автоматического оружия и скрылся на Lada Granta c места преступления. Водитель Chevrolet скончался. Злоумышленника разыскивают правоохранители", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел на трассе "Кавказ" в районе сельского поседения Яндаре.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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