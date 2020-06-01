В Калмыкии завершено следствие по делу экс-министра по имущественным отношениям

ЭЛИСТА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники СУ СК РФ по Калмыкии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям республики, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Бывший министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия обвиняется по двум эпизодам ч. 2 ст. 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями, лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру республики для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах Калмыкии, должность министра по земельным и имущественным отношениям в республике с октября 2016 года по апрель 2019 года занимал Борис Лиджиев, который был освобожден от нее по собственному желанию.

Следствием установлено, что 8 сентября 2016 года, обвиняемый вынес распоряжение, согласно которому находящееся в собственности республики движимое имущество было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования Калмыкии, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц. Кроме того, 10 апреля 2017 года экс-министр нарушил федеральный закон "О защите конкуренции" и заключил с должностными лицами БУ РК "Бюро технической инвентаризации" госконтракт на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ районных, городских, сельских муниципальных образований и городского округа в республике. Несмотря на то, что работы уже были частично выполнены в рамках ранее заключенного госконтракта, он оплатил их в сумме более 4,8 млн рублей. В дальнейшем должностные лица БТИ распорядились денежными средствами по своему усмотрению, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Калмыкии.