Напавший с ножом на активистов в Петербурге получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно Махмадюнуса Хабирова, который в прошлом году напал с ножом на активистов, выступающих против незаконной торговли у метро. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июле прошлого года у станции метро "Проспект Большевиков" во время акции по пресечению незаконной торговли. Во время акции произошел конфликт, после чего полицейские задержали Хабирова, он стал фигурантом уголовных дел о хулиганстве, угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как было доказано на суде, Хабиров увидел, что мужчина снимает на смартфон тех, кто занимается незаконной торговлей. После этого осужденный выбил из его рук смартфон, а затем достал из кармана нож и бросился с криками "убью" в толпу людей. Там он выхватил еще один мобильный телефон из рук снимавшего и разбил его об асфальт.

На суде Хабиров признал вину частично.