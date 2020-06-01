Концертный менеджер Зингер отправлен под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Концертный менеджер и владелец агентства по организации мероприятий Александр Зингер, задержанный полицией в Санкт-Петербурге, отправлен по решению суда под домашний арест, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Избрать подозреваемому Зингеру Александру Викторовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - привели в пресс-службе цитату из постановления Петроградского районного суда. Под арестом он пробудет до 25 июля.

29 мая в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в городе был задержан концертный менеджер за мошенничество на 43 млн рублей. По версии следствия, он убедил местного бизнесмена инвестировать в организацию концертов эти деньги, однако договоренности не исполнил и просто присвоил их. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как уточнили в пресс-службе городских судов, согласно материалам дела, Зингера также подозревают в еще одном эпизоде мошенничества. Следствие считает, что он похитил более 1 млн рублей, которые были выплачены ему за организацию концерта российского репера Мота (настоящее имя - Матвей Мельников). По версии следствия, в прошлом году Зингер как индивидуальный предприниматель в ресторане договорился об организации концерта репера на корпоративе, который должен был состояться 20 мая этого года. Свои обязательства Зингер перед заказчиком не выполнил, а деньги присвоил.

Следователи ходатайствовали о его аресте, однако суд отказал им. При этом сам менеджер сообщил, что не отрицает свою причастность к преступлению, связанному с организацией концерта Мота, и намерен возместить ущерб потерпевшему.

Александр Зингер - владелец концертного агентства Z-Concert, которое организовывало мероприятия с участием популярных звезд эстрады. В настоящее время фирма исключена из Единого госреестра юридических лиц.