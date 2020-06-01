CNN: сотни жителей США задержаны в ночь на 1 июня в ходе протестов

ТАСС, 1 июня. Несколько сотен человек были задержаны в ночь на понедельник в Соединенных Штатах в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Такие данные приводит телекомпания CNN.

Как сообщила пресс-служба полиции Нью-Йорка, по состоянию на утро понедельника в городе были задержаны около 200 протестующих, большинство задержаний были проведены на Манхэттене и в Бруклине. Кроме того, семь сотрудников правоохранительных органов получили травмы, протестующие повредили около десятка полицейских машин, добавили в нью-йоркской полиции.

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявили, что "сотни человек" были задержаны в городе и округе в воскресенье, 31 мая. Полиция Сан-Диего (штат Калифорния) на своей странице в Twitter сообщила, что "более 100 человек были задержаны и доставлены в отделения по обвинениям в краже, вандализме, нападении на полицейских и отказе покинуть улицы" за воскресенье и в ночь на понедельник. Также о задержании 15 человек сообщила полиция города Шарлотт (штат Северная Каролина).

Ранее агентство AP передало, что к 23:30 31 мая (06:30 1 июня мск) за последние три дня в ходе протестов было задержано около 4,1 тыс. человек, из них 931 - в Лос-Анджелесе, 790 - в Нью-Йорке, 511 - в Хьюстоне (штат Техас), почти 300 - в Атланте (штат Джорджия).

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.