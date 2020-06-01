В Айове участники беспорядков напали на полицию

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Участники беспорядков в американском Давенпорте (штат Айова) в ночь на понедельник открыли огонь по сотрудникам полиции, два человека были убиты, двое ранены, в том числе страж порядка. Об этом сообщил начальник полицейского управления города Пол Сикорски, выступление которого транслировали в Facebook.

По словам Сикорски, ночью поступили сообщения о беспорядках, в том числе в районе Давенпорта, где находятся крупные магазины. Трое полицейских были обстреляны во время патрулирования города. "Они попали в засаду, - сказал начальник управления. - Один сотрудник полиции был ранен". Кроме того, по его словам, в результате произошедшего два человека были убиты, один получил ранения. Личности этих людей не разглашаются.

Сикорски сообщил, что в связи с произошедшим были задержаны несколько человек. По его словам, в субботу в городе также прошла мирная демонстрация.

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.