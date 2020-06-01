На Шебекинском химзаводе под Белгородом произошло задымление

ТАСС, 1 июня. Пожарные подразделения выехали на Шебекинский химзавод в Белгородской области, сообщила ТАСС представитель ГУ МЧС по региону.

"Поступил звонок о задымлении на Шебекинском химзаводе. Пожарные подразделения выехали", - сказала она.

Как сообщил ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Шебекинского района, возгорание произошло на втором этаже здания неэксплуатируемого химзавода в Шебекине. По его данным, причина пожара уточняется.

По данным представителя пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области Марины Антоновой, загорелся мусор. "В неэксплуатируемом здании завода горит мусор. К ликвидации возгорания привлечены 10 человек личного состава и три единицы техники", - сказала Антонова.

Шебекинский химический завод расположен в городе Шебекино Белгородской области. Химзавод был одним из крупнейших в стране предприятий по выпуску синтетических жирных кислот и жирных спиртов. В 1990-е годы оказался в кризисной ситуации, из которой не вышел. Промышленная зона предприятия заброшена, в 2019 году местные власти планировали начать реновацию завода.

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