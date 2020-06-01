СК проводит проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следователи установят причины отсутствия ливневых стоков в Красногорском районе Подмосковья, из-за чего были подтоплены несколько населенных пунктов во время сильного дождя в минувшие выходные. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В понедельник вышел телесюжет, в котором сообщается, что дождевая вода заполнила канализацию и произошло поднятие хозяйственно-бытовых отходов, которые вместе с дождевой водой попали на дачные участки в Красногорском районе. По данному факту проводится доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что на улицах Железнодорожной и Красноармейской поселка Нахабино Красногорского городского округа отсутствуют ливневые стоки. В результате обильных ливневых дождей вся вода, которая должна была пройти по ливневым стокам, пошла в канализационные колодцы", - сообщила Врадий. Поскольку канализационные колодцы рассчитаны на определенный объем воды, они переполнились и хозяйственно-бытовые отходы канализации поднялись вверх.

"Следствию предстоит выяснить, по какой причине ливневые стоки отсутствовали и выделялись ли на их прокладку бюджетные денежные средства. Будет дана правовая оценка действию, бездействию должностных лиц администрации", - добавила представитель ГСУ.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу, 30 мая, из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги.

В понедельник в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что число подтопленных приусадебных участков в шести муниципальных образованиях Подмосковья (Красногорске, Истре, Клину, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске и Можайске) увеличилось до 202.