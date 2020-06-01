Обвиняемому в мошенничестве бывшему тамбовскому вице-губернатору смягчили меру пресечения

ТАСС, 1 июня. Следствие назначило меру пресечения в виде подписки о невыезде бывшему заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову, который является фигурантом дела о мошенничестве. Ранее суд отменил продление ему домашнего ареста, сообщила в понедельник ТАСС адвокат Наталия Коршикова.

Иванова задержали в начале апреля в рамках расследования уголовного дела о попытке мошеннического хищения имущества Рассказовского рынка, по которому ранее был задержан другой тамбовский вице-губернатор - ныне покойный Глеб Чулков. По решению суда, бывший чиновник был отправлен под домашний арест, 14 мая по ходатайству следствия мера пресечения была продлена до 15 июля, однако Тамбовский областной суд удовлетворил жалобу защиты на продление меры пресечения.

"В отношении Иванова избрана подписка о невыезде. Мы уведомили следствие о том, что Иванов работает в Мичуринске и написали заявление о том, чтобы ему разрешили выезжать за пределы города, не сочтя это за нарушение подписки. В настоящее время он приступил к исполнению служебных обязанностей", - сказала она.

Сергей Иванов занимал пост вице-губернатора региона с сентября 2015 года. Он отвечал за сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, ветеринарию, лесные отношения, охрану, использование и воспроизводство объектов животного мира, экологию, а также за охрану окружающей природной среды и природопользование. В марте этого года ушел в отставку.