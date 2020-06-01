У жителя Ленобласти изъяли более 12 кг наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Следователи СК совместно с оперативниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли у жителя Кингисеппского района региона более 12 кг наркотиков, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В ходе обыска в его гаражах и квартире следователями было обнаружено и изъято более 12 кг запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи возбудили два уголовных дела, владелец партии задержан.

Как считают следователи, наркотики предназначались для сбыта на территории Кингисеппского района Ленинградской области.