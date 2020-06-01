Брянская прокуратура проверит данные о восьмилетней девочке, которую морили голодом

ТАСС, 1 июня. Прокуратура Брянской области проводит проверку из-за доведения до истощения 8-летней девочки. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-служба регионального ведомства.

"По указанию прокурора области организовано проведение проверки по факту обнаружения и доставления в больницу несовершеннолетней 2012 года рождения. Прокуратура будет проводить проверку деятельности органов опеки и попечительства и профилактики безнадзорности, выяснять условия жизни и воспитания ребенка", - сказала собеседница агентства.

Девочка находится в медицинском учреждении, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Предположительно, ее морили голодом.