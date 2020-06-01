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Источник: из-за обрушения моста под Мурманском остановилось движение 46 грузовых поездов

В районе ЧП уже ведутся работы

ТАСС, 1 июня. /ТАСС/. Обрушившийся из-за паводка мост между поселком Молочный и Колой под Мурманском привел к приостановке движения 46 грузовых поездов, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

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"На сегодняшний день приостановлены 46 грузовых поездов", - сказал собеседник агентства.

Аварийная ситуация на 1436-м км Октябрьской ж/д между поселком Молочный и Колой под Мурманском произошла 30 мая, в ходе паводка сильным потоком воды подмыло и деформировало опору моста. Пассажиры добираются на железнодорожный вокзал в Мурманске на станцию Выходной к поездам дальнего следования на общественном транспорте. Работы в районе ЧП уже начались, руководство железной дороги планирует найти на территории РФ более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры.

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