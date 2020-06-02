Лесные пожары на площади более 9 тыс. га тушат в регионах России

ТАСС, 2 июня. Пожарные тушат возгорания в РФ на площади более 9 тыс. га. Самые крупные очаги приходятся на заповедник в Хабаровском крае, где огнем охвачено свыше 5,5 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 02 июня на территории Российской Федерации действовало 11 лесных пожаров на площади 9 008 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Сильный пожар на площади 2,7 тыс. га тушат в Иркутской области, возгорания на площади 790 га на землях лесного фонда ликвидируют в Хабаровском крае, самые крупные очаги приходятся на земли заповедника Ботчинский - там действует два возгорания на общей площади 5,5 тыс. га. Заповедник находится в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, в бассейне реки Ботчи в 120 км от города Советская Гавань. Этот заповедник является самым северным местом постоянного обитания амурского тигра.

По данным Авиалесоохраны, в регионах РФ ликвидируют еще несколько возгораний на площади порядка 20 га.

К борьбе с огнем привлечено свыше 630 человек, задействовано 134 единицы техники, обстановку с воздуха мониторят 26 воздушных судов, шесть привлечены к тушению. За прошлые сутки были ликвидированы очаги в лесах на площади более 3,8 тыс. га.

Режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки в лесах действует на всей территории Республики Тыва, Забайкальского края, в одном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим - в 44 регионах РФ.