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Житель Амурской области получил два года колонии за призывы к терроризму

Суд также лишил его права размещать материалы в интернете и других сетях общего пользования в течение двух лет

ТАСС, 2 июня. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Амурской области виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму и назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УМВД региона.

"Летом 2019 года 32-летний житель Приамурья разместил в группе популярного мессенджера аудиосообщение, содержащее призывы к осуществлению насильственных и дискриминационных действий в отношении группы лиц, выделенных на основании национальной принадлежности, и несколько сообщений, содержащих призывы к осуществлению террористических действий. 1-м Восточным окружным военным судом гражданин признан виновным в совершении данных преступлений. Ему назначено наказание два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также, суд лишил его на два года права размещать материалы в интернете и других сетях общего пользования. Мужчина был осужден по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и части 2 статьи 280 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

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