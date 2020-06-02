Электроснабжение в ряде кварталов Улан-Удэ восстановлено после повреждения кабеля

УЛАН-УДЭ, 2 июня. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в нескольких кварталах Улан-Удэ после отключения из-за повреждения кабеля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь "Бурятэнерго" Юлия Мисюркеева.

Вечером 1 июня произошло отключение электроэнергии, обесточенными оказались 106-й, 111-й, 112-й и 113-й кварталы, где проживают около 13 тыс. человек.

"Электроснабжение восстановлено", - сообщила Мисюркеева, добавив, что в последнее время случаи повреждения кабелей участились.

Она отметила, что причина происшествия - повреждение кабельной линии сотрудниками ТГК-14, производившими ремонт теплотрассы. "С начала года число таких порывов возросло на 17%, ущерб от таких обрывов кабеля уже составляет 1,4 млн рублей. Только за май было 15 подобных инцидентов", - добавила представитель компании.