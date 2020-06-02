В Атланте 52 человека задержали за нарушение порядка во время протестов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Полиция американского города Атланты (штат Джорджия) задержала в понедельник более 50 человек за нарушение порядка во время демонстрации протеста против непропорционального применения силы, приведшей к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило на своей странице в Twitter управление городской полиции.

В Атланте в связи с акциями протеста 29 мая были задержаны 77 человек, 30 мая - 157 человек, 31 мая - 64 человека, 1 июня - 52, уточнили органы правопорядка. Они напомнили, что комендантский час в городе продлен до 2 июня и вступил в силу в понедельник в 21:00 (04:00 мск вторника).

"Мы в течение дня столкнулись с рядом проблем, в том числе когда протестующие перекрыли движение автотранспорта на нескольких дорогах и вышли на автостраду. Комендантский час наступил, полицейские обеспечивают его соблюдение и производят задержания при необходимости", - уточнило управление.

Согласно последним оценкам The Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.