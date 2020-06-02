Начальника отдела УЭБ Астраханской области подозревают в фальсификации доказательств

АСТРАХАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Начальник отдела №3 управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области и следователь отделения по расследованию преступлений в сфере экономики подозреваются в фальсификации доказательств, пособничестве, а также в незаконном задержании, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области во вторник.

Дело в отношении начальника отдела и следователя возбудил руководитель следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 303 ч. 1 ст. 301 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и пособничество, незаконное задержание")", - говорится в сообщении управления.

По версии следствия, следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества, расследуя которое он решил оказать психологическое давление на подозреваемого и других участников дела, для чего вместе с начальником отдела №3 УЭБиПК УМВД России по региону он выбрал свидетелей из круга общения подозреваемого, чтобы те могли дать ложные показания по делу. Далее начальник отдела, как уточняют в пресс-службе СУ СК России по региону, подготовил несколько рапортов, куда внес ложные данные о показаниях. На основании этих документов следователь, не проводя следственных действий, подготовил фиктивные протоколы. Они указывали на причастность к преступлению двух местных жителей, которые в итоге были незаконно задержаны.

"В случае установления вины подозреваемых, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Астраханской области, уточнив, что организована служебная проверка.

В новость внесены изменения (08:54 мск) - добавлен комментарий пресс-службы регионального управления МВД России.