В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата и пистолета

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичная полиция задержала мужчину, который в свой день рождения пьяным устроил стрельбу из охолощенного автомата и пистолета на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в понедельник вечером в службу "02" поступило сообщение о стрельбе на улице Чусовская, дом 2. "Прибывшие на место полицейские задержали пьяного мужчину 1 июня 1989 года рождения, у которого находились охолощенные автомат Иж-161 и пистолет модели "ТТ-СХ". По словам задержанного, он, находясь у дома 2 по улице Чусовская несколько раз выстрелил холостыми светозвуковыми патронами в воздух вверх", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.