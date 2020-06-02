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В Еврейской АО возбудили дело после повреждения памятника ветеранам ВОВ

По данным СК РФ, памятник повредил мужчина, страдающий психическим заболеванием

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с повреждением памятника ветеранам Великой Отечественной войны в селе Аур Еврейской автономной области. Предварительно установлено, что это мог сделать мужчина с психическим заболеванием. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"2 июня в селе Аур Смидовичского района Еврейской автономной области обнаружен поврежденным памятник, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа. Установлено, что памятник повредил мужчина, страдающий психическим заболеванием. Его поместили в специализированное лечебное учреждение.

Теги
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