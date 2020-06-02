Экс-замглавы МВД РФ вызвали на допрос в СК по делу бывших подчиненных

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следователи вновь допросят бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова в рамках уголовного дела в отношении двух его экс-подчиненных - Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по обвинению в коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи планируют снова допросить Александра Романова по делу его бывших заместителей Краковского и Бирюкова", - сказал собеседник агентства, не уточнив время следственных действий. Он напомнил, что Романова уже допрашивали по этому делу, он имеет статус свидетеля.

Защита обвиняемых в свою очередь заявила ТАСС, что экс-замглавы МВД пока не допрашивали. Официальными комментариями органов следствия ТАСС не располагает.

Суть дела

Уголовное дело в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности министерства. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов на два месяца.

По данным следствия, (уволенные из МВД по отрицательным мотивам - прим. ТАСС) генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Адвокат бизнесмена Александр Забейда считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направлялись Александру Романову, на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину.